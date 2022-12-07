واشنطن توافق على بيع 18 مروحية لكوريا الجنوبية

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على بيع 18 طائرة مروحية نقل من طراز شينوك74-إف وأعتدة عسكرية أخرى لكوريا الجنوبية، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ "الصفقة المقترحة ستحسّن قدرة جمهورية كوريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرات النقل الثقيل لجيشها".

وأضافت أنّ هذه المروحيات ستستخدم بشكل خاص في مهام الإجلاء الطبّي والإنقاذ والهبوط بالمظلات والإغاثة من الكوارث الطبيعية.