محادثات بين الرئيس الجزائري والعاهل الأردني

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، محادثات على انفراد مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يزور الجزائر حالياً.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، إن «رئيس الجمهورية استقبل الملك عبدالله الثاني بقصر المرادية، وأجرى معه محادثات على انفراد».

ووصل الملك عبدالله الثاني، مساء أول من أمس، إلى الجزائر قادماً من مصر في زيارة يومين بدعوة من الرئيس الجزائري. وأجرى عبدالله الثاني في القاهرة محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان تبون والملك عبدالله الثاني التقيا في العاصمة القطرية الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022.

يشار إلى أن الملك الأردني غاب عن القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الأول والثاني من الشهر الماضي.