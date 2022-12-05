ماكرون يلتقي رئيس وزراء العراق أوائل عام 2023

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن ماكرون يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضيفاً أن فرنسا ستساعد العراق في التصدي للهجمات على سيادته.

وأضاف المكتب في بيان، بعد اتصال هاتفي بين الطرفين، أن ماكرون دعا رئيس الوزراء العراقي لزيارة فرنسا أوائل عام 2023.

ونددت فرنسا بالهجمات التي أعلنت إيران توجيهها لأهداف كردية داخل العراق، ودعت إلى احترام أمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، مشاركة بلاده في أعمال القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السوداني خلال اجتماعه مع سفير الصين في بغداد، تسوي وي: «إن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة».

وأكد «رغبة الحكومة العراقية في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات».

من جانبه، نقل السفير الصيني تحيات القيادة الصينية لرئيس الحكومة العراقية وحرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق.

وحسب البيان فإنه جرى خلال اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها في المجالات الاقتصادية والثقافية، وكذلك في مجالي الطاقة والاستثمار.