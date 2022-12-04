السيسي وعبدالله الثاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي والملك عبدالله الثاني في القاهرة، «تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الرئيس المصري والعاهل الأردني في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية بالقاهرة، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.

وشدد الطرفان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقاً للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية.

وتناولت المباحثات آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل العاهل الأردني إلى القاهرة في وقت سابق أمس، في زيارة عمل قصيرة لمصر لبحث دعم التعاون وآخر التطورات، وغادر بعدها إلى الجزائر.

وكذلك تناولت المباحثات دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن في كل المجالات وسبل تطويرها الفترة المقبلة.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وصل مساء الجمعة إلى القاهرة قادماً من إيطاليا بعد مشاركته في فعاليات منتدى روما للحوار المتوسطي.

وفي الجزائر قالت الرئاسة الجزائرية إن ملك الأردن عبدالله الثاني بدأ أمس زيارة للجزائر تستمر يومين، بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية تفاصيل إضافية عن الزيارة ولا عن فحواها.

وكان تبون والملك عبدالله التقيا في العاصمة القطرية الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. يشار إلى أن الملك الأردني غاب عن القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الأول والثاني من الشهر الماضي.

وأول من أمس وصل وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي، في زيارة عمل، إلى الجزائر.