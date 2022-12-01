رئيس دولة إفريقية يكشف كيفية سرقة 580 ألف دولار منه
كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا التفاصيل الكاملة لكيفية سرقة العملات الأجنبية التي جناها من بيع جواميس من مزرعته الخاصة للحيوانات البرية في 2020، مشيرا إلى أنه اتبع الإجراءات الملائمة في الإبلاغ عن الجريمة ونفى انتهاك أية قوانين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.
وذكر رامافوزا في مذكرة من 138 صفحة للجنة برلمانية أن الحيوانات تم بيعها مقابل 580 ألف دولار نقدا للسوداني مصطفى محمد إبراهيم حازم في نهاية 2019.
وأضاف الرئيس أن مدير المزرعة وضع الأموال في خزانة، ونقلها لاحقا إلى أريكة في غرفة نوم احتياطية "داخل مقر إقامتي الخاص، نظرا لاعتقاده أنه مكان آمن، حيث ظن أنه لا يمكن لأحد أن يقتحم منزل الرئيس".
وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر أنه التقى مسؤولو الحزب مع رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ورئيس البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة الصادر الأربعاء، وكانت هناك مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات متعاطفين مع رامافوزا وعقدوا اجتماعا خاصا بهم.
وستناقش اللجنة التنفيذية الوطنية التابعة للمؤتمر الوطني الإفريقي النتائج التي توصلت إليها لجنة استشارية بشأن احتمال وجود قضية لعزل رامافوزا، حيث وجدت اللجنة أن الرئيس ربما يكون قد انتهك أقساما من الدستور بعد اتهامه بسرقة الأموال التي كانت مخبأة في أريكة في مزرعة ألعاب يملكها.
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