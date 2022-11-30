الجيش الروسي "يحرر" مدينة أندرييفكا فى دونيتسك بالكامل

"حررت" القوات المسلحة الروسية مدينة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مقتطفات منه اليوم الأربعاء: "نتيجة للأعمال العسكرية للقوات الروسية، تم تحرير مدينة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل من وحدات القوات الأوكرانية" بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي هجومه الناجح في اتجاه مدينة فوديانوي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم أيضا، تحرير بيلوجوروفكا وبيرشي ترافنيا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب نوفوستي.

وفي وقت سابق، تحدث القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين، عن نجاحات القوات الروسية في محور أوجليدار، ووفقا له، يمكن توقع تحرير المدينة قريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الروسي أصبح قريباً من السيطرة على مدينة أرتيموفسك، بينما يدور القتال داخل مدينة مارينكا.