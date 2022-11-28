الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن الصين سجلت أمس الأحد خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 40347 إصابة جديدة، منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض.

وسجلت الصين 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 40052 إصابة محلية جديدة منها 3748 مصحوبة بأعراض، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة قبل يوم ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.