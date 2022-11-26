تقليص عدد الطلاب الأجانب قد يؤدي إلى إفلاس جامعات بريطانية

حذر مستشار بريطاني معني بسياسة الهجرة من تعرض جامعات للإفلاس حال قلصت الحكومة البريطانية عدد الطلاب الأجانب في محاولة لخفض أعداد المهاجرين الوافدين، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا"، أمس الجمعة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية للهجرة البروفيسور بريان بيل، إن خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحتملة لتضييق الخناق على الطلاب الدوليين الذين يحصلون على شهادات علمية "منخفضة الجودة" يمكن أن " تدفع العديد من الجامعات إلى حافة الهاوية " وخاصة في المناطق الفقيرة.

وقال البروفيسور بريان بيل لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي فور": "تخسر معظم الجامعات في معظم الدورات الدراسية أموالاً لدى تعليمها الطلاب البريطانيين وتعوض هذه الخسارة عن طريق فرض المزيد من الرسوم على الطلاب الدوليين".

"إذا أغلقت الطريق أمام الطلاب الدوليين، فلست متأكدا من كيفية استمرار بقاء الجامعة".