أردوغان: تركيا ستهاجم المسلحين الأكراد بدبابات وجنود

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن تركيا ستهاجم المسلحين بدبابات وجنود، في أقرب وقت ممكن، بعد تصاعد الهجمات الانتقامية على طول الحدود السورية بين القوات التركية وفصيل كردي مسلح، فيما دعت واشنطن وموسكو، أمس، أنقرة إلى ضبط النفس، بعد تهديد الرئيس التركي للمقاتلين الأكراد.

وقال أردوغان في خطاب متلفز «حلّقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيّراتنا. إن شاء الله سنقتلعهم جميعاً قريباً بالدبابات والمدفعية والجنود».

وتابع أردوغان «رددنا على هذا الهجوم الشرس الذي أودى بحياة ستة أبرياء، بينهم أطفال، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وشمال سورية».

وأضاف «نعرف من يسلّح ومن يشجع الإرهابيين».

وقالت مصادر تركية ومن المعارضة السورية إن طائرات حربية تركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة للمرة الأولى لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية في سورية، وحشدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة على الأرجح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر قولها إن تركيا أعدت معارضين سوريين بالوكالة لعملية موسعة محتملة، لكن لم تتخذ قراراً بعد.

واستهدفت، أمس، مسيرة تركية قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات سورية الديمقراطية، التي قتل اثنان من عناصرها، وفق ما أفاد متحدث باسم تلك القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، فرهاد شامي، إن المسيرة التركية استهدفت «قاعدة مشتركة لقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي لتخطيط وانطلاق العمليات ضد تنظيم داعش في شمال محافظة الحسكة (شمال شرق)».

وأسفر القصف بالمسيرة، وفق شامي، عن مقتل عنصرين من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأثارت تصريحات الرئيس التركي قلق واشنطن وموسكو، ما دفعهما إلى دعوة أنقرة إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان «ندعو إلى وقف التصعيد في سورية، لحماية المدنيين، ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة تنظيم داعش».

وأضاف «نواصل معارضة أي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادة العراق».

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في شمال شرق سورية في إطار محاربة تنظيم «داعش»، فيما تدعم روسيا مجموعات موالية للجيش السوري في المنطقة نفسها.

وحذّر «الكرملين» تركيا، أمس، من «زعزعة الاستقرار» في شمال سورية. وقال الناطق باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، لصحافيين «نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها، لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطرة للوضع العام».

وأضاف «قد يأتي ذلك بنتائج عكسية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني».

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الإثنين، عن «قلقها» إزاء الغارات الجوية التي شنّتها تركيا ليل السبت- الأحد، مناشدة أنقرة «ضبط النفس». ودعت ألمانيا الاثنين تركيا إلى ردّ «متناسب» يتوافق مع القانون الدولي.

وطالبت تركيا، أمس، حلفاءها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بأن «يوقفوا كل دعم» لوحدات حماية الشعب، وهي الفصيل الكردي الرئيس في سورية، وتعتبرها أنقرة «إرهابية»، فيما تدعمها واشنطن في محاربة تنظيم «داعش».

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «نؤكد لجميع محاورينا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن وحدات حماية الشعب تعادل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون إرهابياً، ونطالبهم بقوة بأن يوقفوا كل دعم للإرهابيين».

ودعا القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، موسكو وواشنطن لمنع التصعيد. وقال لوكالة «فرانس برس»: «تتركز مساعينا الأساسية حالياً على خفض التصعيد من قبل الطرف التركي، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك من خلال التواصل مع جميع المعنيين في الملف السوري».

• «الكرملين» حذّر تركيا أمس من «زعزعة الاستقرار» في شمال سورية.