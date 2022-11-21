ضربات إيرانية تستهدف فصائل كردية في العراق

شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت فصائل معارضة كرديّة متمركزة في كردستان العراق أدت إلى مقتل أحد عناصرها، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها إيران.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إنّ "الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة".

وأعربت الحكومة العراقية عن إدانتها الشديدة للقصف الايراني، رافضة أن تتحول بلادها "ساحة لتصفية الحسابات".

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "الحكومة العراقية تؤكد على أن لا تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار".