«الناتو» يندد بتحليق مقاتلتين روسيتين فوق سفنه

ندد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بقيام طائرتين مقاتلتين روسيتين بالاقتراب بشكل خطير وغير احترافي من سفن تابعة للحلف في بحر البلطيق كانت تجري عملية روتينية.

وأوضحت القيادة البحرية للحلف الأطلسي أن الحادث وقع الثلاثاء الماضي عندما اقتربت طائرتان روسيتان من السفن على ارتفاع 300 قدم (91 متراً) ومسافة 80 ياردة (73 متراً) دون أن يرد الطياران على الاتصالات.

وأضاف البيان أن الناتو اعتبر حادثة الاقتراب «خطيرة وغير مهنية لأنها تمت في منطقة خطر معروفة تم تفعيلها لتدريب الدفاع الجوي، واقتراب الطائرات زاد من خطر ارتكاب أخطاء في الحسابات وسقطات وحوادث».

وتابع أن الحلف سيرد بشكل مناسب على أي تداخل مع النشاط الشرعي للناتو في المنطقة من شأنه تعريض سلامة طائرات الحلف أو سفنه أو طاقمه للخطر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يسعى إلى المواجهة ولا يمثل أي تهديد.