رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك فيليب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ألكسندر دي كرو رئيس وزراء مملكة بلجيكا.