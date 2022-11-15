إندونيسيا: فخورون بمشاركة الإمارات في قمة الـ 20

أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية أرشد رشيد، عن فخره بمشاركة دولة الإمارات في اجتماعات قمة الـ20، مشيداً بالتعاون والعلاقات الوطيدة بين الإمارات وإندونيسيا.

كما أعرب عن أمله، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات اجتماعات قمة الـ20 في جزيرة بالي بإندونيسيا، باستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في العديد من المجالات في بلاده.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا خلال الفترة من 2012-2021 ما قيمته 24 مليار دولار (86.9 مليار درهم).

ونما حجم التجارة البينية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة 33% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبنمو قياسي 104%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وتُعد الإمارات من بين أكبر 20 شريكاً تجارياً لإندونيسيا وثاني أكبر شريك تجاري لها في الوطن العربي. وبالتزامن مع انعقاد قمة الـ20 للأعمال B20 التي تعقد على هامش اجتماعات G20، نظمت وزارة الاقتصاد أول من أمس منتدى الأعمال الإماراتي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية لبحث آفاق النمو المشترك، ووقع البلدان في ختام المنتدى 16 اتفاقية تعاون بين الشركات من الجانبين.