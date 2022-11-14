أوكرانيا: روسيا ليست في وضع يمكنها من إملاء شروطها لبدء المفاوضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، إن صيغة السلام الأوكرانية تظل دون تغيير، في حين أن روسيا ليست في وضع يمكنها من إملاء شروطها لبدء المفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين، أن نيكولينكو قال في منشور عبر موقع "فيسبوك": "روسيا ليست في وضع يمكنها من إملاء شروطها".

وأضاف: "تظل صيغة السلام الأوكرانية دون تغيير وهي: إنهاء الحرب فوراً، وانسحاب جميع القوات الروسية، واستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وتوفير ضمانات فعالة بعدم تكرار العدوان".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية: "في ظل ظروف أخرى، سيكون تحقيق سلام مستدام أمراً مستحيلاً".

وقالت وزراة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو "لا تقبل الشروط السابقة بخصوص أوكرانيا، ولا سيما طلب سحب القوات". وأشارت إلى أن "الوضع على الأرض يجب أن يؤخذ في الاعتبار في أثناء الحوار".