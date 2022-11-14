الإعادة تسيطر على نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

سيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي تم إعلانها رسمياً أمس، وأسفرت عن فوز بعض المرشحين من الجولة الأولى. وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين أمس نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية والتي أسفرت عن فوز ستة مرشحين برلمانيين وسبعة مرشحين للمجالس البلدية، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وبينت نتائج الدور الأول، التي أعلنتها اللجنة وأوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن فائز وإعادة في تسع دوائر بمحافظة العاصمة، وفائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائز وإعادة في 11 دائرة بالمحافظة الشمالية، وفائز وإعادة في تسع دوائر بالمحافظة الجنوبية.

وأعلنت اللجنة نتائج الانتخابات البلدية التي أسفرت عن فائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائزين اثنين وإعادة في 10 دوائر بالمحافظة الشمالية، وفائزين اثنين وإعادة في ثماني دوائر بالمحافظة الجنوبية.

ووفق اللجنة، تجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية يوم السبت المقبل.

وسيتنافس مرشحون حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى في كل دائرة انتخابية لم تحسم بعد، على 34 مقعداً برلمانياً و23 مقعداً في المجالس البلدية الثلاثة خلال الدورة الثانية للانتخابات السبت المقبل.

وفي ما يتعلق بالمرشحات النساء، فقد فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب وتأهلت ثماني مرشحات للجولة الثانية، أما في الانتخابات البلدية فقد فازت امرأة واحدة وتأهلت سبع نساء للمنافسة في الدور الثاني للانتخابات.

وعقدت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية أول من أمس لانتخاب 40 نائباً بمجلس النواب، و30 عضواً بالمجالس البلدية.