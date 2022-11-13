الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في اسطنبول

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.