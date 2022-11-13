الإمارات تعزي مصر في ضحايا حادثة حافلة الركاب في محافظة الدقهلية

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في ضحايا سقوط حافلة ركاب في قناة مائية في محافظة الدقهلية بمنطقة الدلتا شمالي مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

