رئيس الوزراء البريطاني يؤكّد أهمية استمرار الشراكة مع العراق

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة، والعمل معاً من أجل مصالح البلدين.

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، من سوناك، تضمّنت تهنئة بمناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أن «رئيس الوزراء البريطاني أشار في رسالته إلى الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة عصابات داعش الإرهابية في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية». وتابع البيان أن «رسالة سوناك أكدت للسوداني، التزام بريطانيا بالعمل مع العراق في الجوانب الاقتصادية، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق».