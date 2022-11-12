انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

توجه الناخبون البحرينيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي السادس، وكذلك المجالس البلدية مع انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين الشقيقة.

ووفقا لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 يبلغ إجمالي عدد المرشحين على القوائم النهائية 507 مرشحين يختار الناخبون 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضوا في المجالس البلدية فيما تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخبا.

وبلغت الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر 66148 ناخبا وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر 81637 ناخبا، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخبًا، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخبا.

وتحظى الانتخابات في البحرين بالإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية وهو ما يجسد نزاهة وشفافية الانتخابات.

وكانت قد جرت في الثامن من نوفمبر الجاري بمقار البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، عملية الاقتراع والتصويت للانتخابات النيابية 2022 في 37 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم.

وتشارك 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية والبلدية 2022.