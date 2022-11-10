رئيس الدولة يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع بنيامين نتنياهو

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق ..العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل وسبل تحقيق السلام في المنطقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنيامين نتنياهو بفوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

