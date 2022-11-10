تأكيد فوز نتنياهو رسمياً.. والرئيس سيصدر تفويضاً بتشكيل الحكومة

تم تأكيد فوز بنيامين نتنياهو، رسمياً، في الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع رئيس الوزراء الأسبق على المسار لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية، من الممكن أن تتسبب في تعقيد علاقات البلاد الخارجية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القول، أمس، إن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فاز بأعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر.

ويعني ذلك حصول الحزب على 32 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وفاز حزب «هناك مستقبل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد، بـ24 مقعداً، بينما جاء تحالف «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، وهو الشريك المحتمل في حكومة بقيادة نتنياهو، في المركز الثالث بعدد 14 مقعداً.

جدير بالذكر أن الانتخابات الإسرائيلية هي الخامسة في غضون أقل من أربع سنوات.

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس، أنه سيصدر تفويضاً بتشكيل حكومة جديدة بحلول الأحد المقبل، وذلك بعد تأكيد فوز نتنياهو.

وقال هرتسوغ، بعد تلقي النتائج الرسمية للانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الجاري، إنه يرغب في استكمال المشاورات مع مختلف قادة الأحزاب بحلول يوم الجمعة.

وسيوصي كل حزب بمرشح خاص به لتشكيل الحكومة.

ويعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو سيعود إلى السلطة.