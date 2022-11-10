مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بمقتل شاب يبلغ 29 عاماً بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي الشاب قرب جدار الفصل برصاصات عدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها.

وقتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق أمس خلال مواجهات مماثلة مع قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.