غوتيريس يضحك بعد استهلاله "بالخطاب الخطأ" في "كوب27"

تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لموقف طريف خلال مؤتمر المناخ كوب27 اليوم الأربعاء، حيث بدأ بالقراءة من الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.

وكان من المقرر أن يلقي غوتيريس الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسة للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور حول تتبع انبعاثات الكربون.

واستهل غوتيريس كلمته قائلا "العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.

وقال ضاحكا "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ".

وصفق الحاضرون في القاعة بينما تم إحضار الخطاب الصحيح إليه.

وأوضح غوتيريس أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه، وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ.

وقال "حدث التباس بسيط، أعتذر".