الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال عمران خان رئيس الوزراء السابق لجمهورية باكستان الإسلامية، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.