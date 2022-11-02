روسيا مستعدة لتطوير التعامل مع الجامعة العربية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لاتزال مستعدة لتطوير التعامل مع جامعة الدول العربية، بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الرئيس الروسي، في رسالة بعثها إلى قادة الدول ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، أمس واليوم: «يشهد العالم تغيرات سياسية واقتصادية مهمة، يتزايد تشكيل نظام العلاقات الدولية متعدد الأقطاب، وهو قائم على مبادئ مساواة الحقوق والعدالة واحترام المصالح الشرعية المتبادلة».

وتابع: «إن روسيا الاتحادية لاتزال مستعدة لأن تطور تطويراً كاملاً التعامل مع الجامعة العربية وكل أعضائها، بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي».