اختتام التمرين العسكري المشترك «نصل البحر 4» بين الإمارات وباكستان
اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك «نصل البحر 4» الذي أقيم في جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر الجاري بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية والباكستانية.
يأتي هذا التمرين العسكري المجدول بين البلدين الصديقين بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وكسب الخبرات والمعرفة العسكرية من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة.
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اختتمت وحدات من قوات #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) October 30, 2022
و #جمهورية_باكستان_الإسلامية فعاليات التمرين العسكري المشترك #نصل_البحر_4 والذي نفذ في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات #العسكرية. pic.twitter.com/tZAeIB34E1
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