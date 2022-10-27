اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع في سرت

بدأ اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في مدينة سرت اليوم الخميس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وأعلن باتيلي عن الاجتماع خلال إحاطته الأولى التي قدمها الاثنين الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أنهم سيناقشون خلاله "استئناف عمل اللجنة".

ويأتي الاجتماع بعد عدة لقاءات عقدها المبعوث الدولي مع أطراف عسكرية ليبية، بدأها مع رئيسي الأركان العامة للجيش في الشرق والغرب، عبد الرازق الناظوري، ومحمد الحداد، خلال تواجدهما في تونس.

وتوقع باتيلي، خلال إحاطته، "زيارة قريبة للحداد سيتوجه فيها إلى بنغازي"، حاثا إياه والناظوري على تبادل الزيارات في إطار جهود الدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

والتقى باتيلي خلال الأسبوع الأول من وصوله الأول لليبيا بأعضاء اللجنة العسكرية عن شرق وغرب البلاد، وأكدوا له حرصهم على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الموقع يوم 23 أكتوبر 2020.

وجددت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التزامها بدعم جهود وقف إطلاق النار في ليبيا عبر اللجنة العسكرية.