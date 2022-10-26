محمد بن زايد يهنئ ريشي سوناك بتوليه منصب رئيس وزراء بريطانيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار، وأتطلع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".