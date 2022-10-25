غرق 9 فلسطينيين لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا

قالت هيئة حقوقية فلسطينية، أمس، إن تسعة فلسطينيين على الأقل من سكان قطاع غزة قضوا غرقاً الشهر الجاري لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان صحافي، أنه تم رصد وفاة سبعة شبان من غزة قبالة السواحل التونسية خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا أول من أمس.

وأوضحت الهيئة أنه كان قد تم رصد وفاة شابين آخرين في 17 من الشهر الجاري إثر غرقهما في بحر اليونان أثناء محاولتهما الهجرة إلى أوروبا.

وحمّلت الهيئة الحقوقية إسرائيل والانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ 2007 المسؤولية عن ظاهرة هجرة شباب من قطاع غزة، «بحثاً عن الحياة الكريمة، وهروباً من حالة الفقر والحرمان والقمع والتهميش التي يعانون منها».

وأكدت على ضرورة «الشروع في استراتيجية لتعميق مشاعر تمتع الشباب بحقوقهم المكفولة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن نهج الضرائب واستمرار التجاهل والوعود والشعارات».

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية، من خلال الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة، كونه السبيل الأنجع لتحسين أوضاع السكان فيه.