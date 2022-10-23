السوداني يتعهد بتشكيل حكومةٍ عراقية قوية

تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم الأحد بتشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات في البلاد.

وأكد السوداني خلال اجتماعه اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد،بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما أكد أن العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح شعبه .

وجدد وفد الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه وتقوية الديمقراطية الناشئة في العراق ودعم الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه.