استعدادات مصرية مكثفة للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية مع الإمارات

تشهد جمهورية مصر العربية استعدادات مكثفة، وفعاليات مواكبة لانطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية الإماراتية المصرية، والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمصر.

وتواكب تلك الاستعدادات تغطيات شاملة ومتنوعة في وسائل الإعلام المصرية، بما فيها الصحف والمواقع الإخبارية، التي خصصت مساحات واسعة لإلقاء الضوء على خصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتاريخها، وأبرز محطاتها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات عديدة لوزراء ومسؤولين مصريين في هذا الصدد، وتابعت تفاصيل انطلاق مهرجان رياضي ضخم احتفالًا بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المصرية "، بالتزامن مع انطلاق سباق للدراجات الهوائية بجميع المحافظات المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، إن العلاقات التي تربط بين مصر ودولة الإمارات، "هي علاقات أخوة نموذجية يحتذى بها، وهي مثال للعلاقات الثنائية الناجحة والمميزة"، وأن هناك "فعاليات ثقافية عديدة سيتم تنظيمها بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين".

وأكدت الكيلاني أن الاحتفال بمرور نصف قرن على العلاقات بين البلدين يُبرز طبيعة قوة ومتانة تلك العلاقات الممتدة على مدار خمسة عقود من التعاون في مختلف المجالات، مضيفة: "نُبارك لأنفسنا والشعب الإماراتي كله بهذه المناسبة"، واصفة الاحتفالية بأنها مناسبة للاحتفال "بمرور 50 عاماً من الأخوة والصداقة والسند والدعم".

وأضافت الكيلاني: "نحن نحتفل بتاريخ طويل من العلاقات المميزة.. كانت دولة الإمارات حريصة على تقديم الدعم والمساندة لمصر في كثير من المحطات".

وأوضحت وزيرة الثقافة المصرية، أن العلاقات بين البلدين حكومة وشعباً هي "علاقات نموذجية للعلاقات العربية-العربية، وأن التاريخ يشهد على عديد من المحطات البارزة لوقوف الإمارات إلى جانب في مصر في مواقف كثيرة".

وقالت : "تشارك في الاحتفالية التي تُقام في مصر العام الجاري بهذه المناسبة العديد من الوزارات المختلفة، وتُبرز جانباً من حجم تلك العلاقات وتنوعها، كما تشارك وزارة الثقافة بعدد من الفعاليات المختلفة، وتنظم بعض المعارض والملتقيات، من بينها معارض للحرف التراثية وملتقيات لبعض الأنشطة الخاصة، والتي تأتي تعبيراً عن روح المودة والأخوة بين البلدين".

كما أطلق وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، عبر الفيديو كونفرانس، مهرجانا رياضيا احتفالًا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المصرية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة الاحتفالية تعكس عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات والحرص على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على المستوى الحكومي والشعبي، وتأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والذي يدل على وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين.

وأشار إلى أن إقامة المهرجانات الرياضية في جميع المحافظات المصرية يتم بالتزامن مع مهرجان مقام أيضاً في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتفالاً بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وانطلق المهرجان تزامنا مع انطلاق سباق للدراجات الهوائية بجميع المحافظات المصرية، بمشاركة 500 شاب وفتاة من كل محافظة على مستوى مصر، وسبقه عدد من العروض الاستعراضية الفنية والرياضية بمشاركة فرق الجوالة في عدد من المحافظات المصرية.

وأبرزت التغطيات الإعلامية المختلفة صوراً معبرة لانطلاق المهرجان، والسباق، لا سيما في العاصمة الإدارية، والقاهرة، ومحافظة بورسعيد يترافق فيها العلمان الإماراتي والمصري، ابتهاجاً وتفاعلاً مع قرب انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية الإماراتية المصرية.