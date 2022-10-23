إعادة انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الجلسة الكاملة الأولى للّجنة الوطنية العشرين للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت اليوم أعادت انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني .وتم تعيين شي جين بينغ أيضا رئيسا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة.

وحضر الجلسة، التي ترأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، 203 أعضاء باللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني و168 عضوا احتياطيا.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة، التي اعتمدت أعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذين رشحتهم اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.