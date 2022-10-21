«تيار الحكمة» يتعهد دعم تشكيل الحكومة العراقية دون المشاركة فيها

تعهد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، أمس، بدعم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني دون المشاركة فيها.

وقال الحكيم، في تصريح صحافي أمس «يمتلك العراق في المرحلة المقبلة مقومات النجاح في مجال تحقيق الخدمات لأن إحدى أهم ركائز استعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي هو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتقديم الخدمات لهم»، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة قوية بفريق منسجم يمثل مدخلاً مهماً وشرطاً لتحقيق ذلك.

وأضاف أن «فرص النجاح قائمة للحكومة الجديدة لاعتبارات عدة، أولها توفر الميزانيات المطلوبة بفعل ارتفاع أسعار النفط ، وتوفر الغطاء الدولي والإقليمي الذي بات مقتنعاً بضرورة أمن واستقرار العراق كمقدمة لأمن واستقرار المنطقة والعالم».

وأكد الحكيم أن الاستقرار الأمني ما كان ليتحقق لولا تضحيات الشعب العراقي وأجهزته الأمنية.

من جهته، أفاد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، بأن هناك مجاميع خاصة عسكرية تسعى إلى خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن البلاد.

وقال المتحدث صالح محمد العراقي، في بيان صحافي: «نعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عما سواهم ونحن نبرأ منهم».

ودعا العراقي «الجميع إلى التعاون معنا بالإبلاغ عن هذه المجاميع من جهة، وعدم الانخراط معها من جهة أخرى».

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني تشكيلة حكومته أمام البرلمان العراقي بعد غدٍ (السبت) لنيل الثقة.