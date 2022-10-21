الإمارات تشارك في مؤتمر دولي في دوشنبه عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «التعاون الدولي والإقليمي في أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بحضور رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان. وترأس وفد الدولة، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم محمد الزعابي.

هدف المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من وزراء الخارجية، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتنفيذ نهج مكافحة الإرهاب، ومواجهة التطرف. وأكد الزعابي، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، واستعرض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.