بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة تحطّم الطائرة الروسية إلى 15 قتيلاً

أعلنت السلطات الروسية أنّ 15 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي إلى أسر الضحايا.

وقالت نائبة حاكم منطقة كراسنودار الروسية، آنا مينكوفا، إن عدد الجرحى بلغ 43 بينهم تسعة أطفال.

وأعلن المحققون الروس، اليوم الثلاثاء، أنهم يرجحون فرضية "عطل تقني" وراء تحطم الطائرة العسكرية إثر اصطدامها بمبنى سكني في ييسك بجنوب البلاد.

وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن "التحقيق يعتبر العطل التقني في الطائرة هو السبب الرئيسي للتحطم"، مضيفة أن الطيار الذي تمكن من الإنزال قبل التحطم، تم استجوابه من قبل وحدته.