مقتل شخصين في سقوط الطائرة العسكرية فوق مبنى سكني بروسيا

قُتل شخصان على الأقل، اليوم الاثنين، في تحطم طائرة عسكرية روسية اصطدمت بمبنى سكني في ييسك بجنوب روسيا.

ونقلت وكالات "تاس" و"إنترفاكس" و"ريا نوفوستي" عن الخدمة المحلية التابعة لوزارة الحالات الطارئة الروسية، قولها: "حتى الساعة، قتل شخصان وتم نقل 15 إلى المستشفى".

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الطائرة المقاتلة سقطت على المبنى السكني وتمكن قائدها بالقفز منها بالمظلة، والطائرة هي من طراز "سوخوي سو-34" وهي قاذفة مقاتلة أسرع من الصوت.

وأظهرت لقطات مصورة كرة كبيرة من النار تندلع من داخل ما يبدو أنه مبنى متعدد الطوابق. وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، تحقيقاً جنائياً في الحادث.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا.

ويفصل منطقة ييسك عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا شريط ضيق من بحر آزوف.