الاتحاد الأوروبي يبدأ تدريب القوات الأوكرانية

كثف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.

وتحدث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عبر الفيديو من ملجأ في كييف، وحثهم على توفير المزيد من الدفاعات الجوية، فيما قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "بينما يتحدث دميترو كوليبا إلينا من ملجأ، نرفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3.1 مليارات يورو، ونطلق مهمة التدريب العسكري الأوروبي لأوكرانيا".

وأضاف: "الهجمات الروسية الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم أوكرانيا بل ستعززه فقط".