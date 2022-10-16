بالصور.. بايدن في حيرة بين نكهات الآيس كريم

قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى أحد محال بيع المثلجات والآيس كريم، في ولاية أوريغون، وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء الرئيس الأميركي وهو يشتري الآيس كريم ويقوم بالدفع نقداً.

وأظهرت الصور بايدن وهو يبدوا في حيرة من أمره بشأن اختيار نكهة الآيس كريم المفضلة لديه، كما ظهر بحوزته أوراق نقدية من فئة العشرين دولار وقام بدفع القيمة نقداً من خلالها، وبعد استلامه الآيس كريم بدأ في تناوله والتحدث إلى وسائل الإعلام حول "هجوم الكابيتول".

وقال بايدن أمام الصحافيين من داخل محل الآيس كريم، إن أحدث الشهادات والأدلة المصورة التي قدمها أعضاء الكونغرس الذين يحققون في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021 والتي تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون في مجلس النواب المساعدة، مؤذية".

وأضاف: "أعتقد أن الشهادة والفيديو مؤذيان فعلياً. وإذا قلت المزيد عن ذلك، فسوف تسألوني إذا كنت أحاول التأثير على المدعي العام. والوضع ليس كذلك، لم أتحدث معه أبداً".