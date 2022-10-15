سورية.. مقتل 7 من "داعش" خلال عملية أمنية غرب درعا

أعلن مصدر أمني سوري مقتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية تنفذها الجهات المختصة شمال غرب محافظة درعا جنوب سورية .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم السبت عن المصدر قوله إن "الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري واصلت عملياتها الأمنية لليوم الثاني على التوالي في مدينة جاسم على امتداد 55 كم شمال غرب محافظة درعا ضد عناصر التنظيم الإرهابي".

وذكر المصدر أن "العملية الأمنية تدور مواجهاتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم بعد ورود معلومات عن وجود مقرات لتنظيم "داعش" في هذا الحي ما استوجب عملية أمنية عسكرية محدودة في الحي".

وأشار إلى أنه "تم استهداف أحد المقرات صباح اليوم وكان يتواجد فيه عدد من إرهابيي التنظيم أحدهم عراقي الجنسية".

ولفت إلى أن "العملية الأمنية تشهد مشاركة واسعة من أبناء محافظة درعا، مضيفا أن "حظر التجوال في المنطقة مستمر حتى انتهاء العملية حفاظاً على حياة المدنيين و القضاء على إرهابيي التنظيم الذين يقومون بأعمال إرهابية في المدينة والمناطق المجاورة لها".