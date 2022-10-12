الأمن الروسي: منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.

ونقلت قناة "روسيا " اليوم" عن الأمن الروسي القول في بيان له: "تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها".

وتابع البيان أنه في إطار تنفيذ العملية تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام فيلم بولي إثيليي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22770 كيلوجراما. وفي أوائل أغسطس الماضي تم إرسالها من ميناء أوديسا البحري الأوكراني إلى ميناء روسه البلغاري، ثم إلى ميناء بوتي بجورجيا ثم إلى أرمينيا، حيث جرى تزييف الوثائق الخاصة بالشحنة.

وأضافت البيان أنه في 4 أكتوبر الجاري، عبرت الشحنة على متن شاحنة مسجلة في جورجيا، الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش لارس العليا، وفي 6 من نفس الشهر، تم تسليمها وتفريغها في مستودع للبيع بالجملة في مدينة أرمافير بإقليم كراسنودار الروسي، وفي 7 من الشهر الجاري، تم تحميل المنصات في شاحنة المواطن الروسي ماهر يوسوبوف، الذي غادر إلى سيمفيروبول، وفي الساعة السادسة وثلاث دقائق صباح 8 أكتوبر 2022، تم تفجير شاحنته أثناء عبورها جسر القرم.

وأشار البيان إلى أنه تم حتى اللحظة توقيف خمسة مواطنين روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا تورطوا في الإعداد للجريمة، مضيفا أن التحقيق في الهجوم مستمر.