البحرين تشيد بجهود رئيس الدولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

أشادت مملكة البحرين بالجهود الطيبة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، منوهة بالمباحثات التي أجراها سموه في موسكو مع فخامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار حرص سموه على مواصلة الجهود الحثيثة لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا" .. تقدير مملكة البحرين للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في هذا الاتجاه، والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وسعيها الجاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي.