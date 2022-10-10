هجوم صاروخي على القوات الأميركية في سورية

أعلن الجيش الأميركي أن قوات مجهولة أطلقت صاروخاً على قاعدة تستضيف قوات أميركية في سورية، لكن الهجوم لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش في بيان مقتضب، أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات، لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سورية.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.

وجاء الهجوم بعد يومين فقط من غارة جوية بطائرة هليكوبتر أميركية على قرية في شمال شرق سورية، أدت إلى مقتل أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.