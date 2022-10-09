فوز الرئيس النمساوي فان ديربلن بفترة رئاسية ثانية من الجولة الأولى

أظهرت نتائج عمليات الفرز الأولية، فوز ألكسندر فان ديربلن، رئيس جمهورية النمسا، بفترة رئاسية ثانية تمتد لمدة 6 سنوات، وحصوله على أكثر من 56% من إجمالي الأصوات الصحيحة في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي جرت اليوم في النمسا.

وشارك في الانتخابات نحو 6.4 مليون ناخب، بنسبة 65% من الأفراد الذين لهم حق الانتخاب، ونجح الرئيس فان ديربلن في حسم النتيجة لصالحه من الجولة الأولى، متفوقاً على 6 منافسين، بفارق كبير بلغ أكثر من 38% عن أقرب منافسيه، روزن كارنس، مرشح حزب الحرية، الذي حصل على 17.9%، وفقاً للنتائج الأولية.

وأظهرت النتائج تصويت أغلبية ناخبي حزبي التحالف الحاكم، الشعب والخضر، لمصلحة الرئيس فان ديربلن، مع أغلبية ناخبي حزبي المعارضة الاشتراكي والليبرالي، حيث دعم 96% من ناخبي حزب الخضر الشريك الائتلافي، الرئيس فان ديربلن، الزعيم السابق لحزب الخضر، فيما دعم 79% من ناخبي حزب الشعب الحاكم استمرار الرئيس في منصبه، ومنح 77% من ناخبي الحزب الاشتراكي المعارض أصواتهم للرئيس فان ديربلن، كما منح 62% من الناخبين الجدد أصواتهم إلى الرئيس فان ديربلن، وساهموا في فوزه بفترة رئاسية ثانية.