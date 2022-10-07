العثور على 15 جثة بعضها متفحّم على شاطئ في غرب ليبيا

عُثر على 15 جثة بعضها متفحّم على ساحل مدينة صبراتة في غرب ليبيا، حسبما أعلن الجمعة الهلال الأحمر الليبي، فيما أكّد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين.

قال الهلال الأحمر الليبي في بيان "بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها 15 جثة، انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".

ولم يتحدثّ الهلال الأحمر عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن ناشطين حقوقيين أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجثث عائدة لمهاجرين غير شرعيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ركاب القارب، ومعظمهم من الأفارقة، قتلوا ليل الخميس بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين. ثمّ أضرمت إحدى مجموعات المهربين القارب الجمعة، وفق المصادر نفسها.

وانتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تمّ تقديمها على أنها صور للقارب المتضرر الذي يخرج منه دخان أسود كثيف.

ولم يكن التحقق من صحة المعلومات مع السلطات ممكنًا على الفور.