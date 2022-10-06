مقتل قيادي بتنظيم "داعش" بغارة أميركية نادرة بشمال شرق سورية

قال مصدران أمنيان إن مسؤولاً في تنظيم "داعش" قُتل، اليوم الخميس، في غارة نادرة الحدوث بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية كان مختبئا بها تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سورية.

وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سورية ضد أعضاء في تنظيم "داعش"، لكن عملية اليوم الخميس قد تكون أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال التلفزيون السوري الرسمي في قناته على تيليغرام في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية نادرة على قرية ملوك سراي التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وأضاف أن شخصاً قتل وألقي القبض على آخرين دون أن يذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جوزيف بوتشينو لرويترز إن القوات الأمريكية "استهدفت" أحد عناصر تنظيم "داعش" في غارة نُفذت فجرا في شمال شرق سورية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الشخص قد قُتل أو أُلقي القبض عليه

وقال مصدران أمنيان لـ"رويترز" في وقت لاحق إن القتيل قيادي في تنظيم "داعش" ومطلوب من الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر الأمنية إن "العملية المحمولة جوا استهدفت قياديا بارزا في تنظيم "داعش" موجودا في منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية. وكللت العملية بالنجاح".

وأضاف المصدر أن القتيل كان مسؤولاً عن التنسيق بين الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في المنطقة.

وأضاف المصدر "هذه العملية تستهدف توسيع نطاق اقتناص أعضاء هذا التنظيم عبر مناطق مختلفة من سورية".

وقال المصدر الثاني إن القتيل كان مسؤولا في تنظيم "داعش". ومضى يقول إن القوات الأميركية أخذت جثمانه معها أثناء انسحابها.

وذكر مصدر محلي أن الرجل انتقل إلى قرية ملوك سراي في السنوات الأخيرة قادما من قرية الطائف القريبة من الحدود مع العراق التي كانت ذات يوم من معاقل تنظيم "داعش".

وأضاف المصدر "اعتقد الناس أنه كان راعياً، ما من أحد يعرف هويته الحقيقية".

وقال المصدر المحلي إن القوات الأميركية داهمت أيضا مبنى يستخدمه الأمن السوري واعتقلت أشخاصا هناك.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" حتى الآن على طلب للتعليق.

وأكد سكان آخرون في المنطقة لـ"رويترز" حدوث الغارة.

وقال أحدهم إن طائرات هليكوبتر أميركية هبطت في القرية بعد منتصف الليل وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم وإطفاء الأنوار. وقال الساكن إن العملية استمرت عدة ساعات ولم يحدث تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمريكية.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" على الفور على طلب للتعليق.