طائرة روسية تتفادى الاصطدام بطائرات مسيرة أميركية في سورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية أوليج إيغوروف، أن طائرة "إيه إن - 26" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أميركيتين في الجو بشمال سورية.

وقال إيغوروف إن الحادث وقع أمس الأول الاثنين في تمام الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، عندما اضطرت الطائرة الروسية التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرتين أميركيتين مسيرتين من طراز "إم كيو - 9" و"إم كيو - 1".

وأضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأميركي أحكام مذكرة التفاهم بين الجانبين الروسي والأميركي بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سورية".