غوتيريش يدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلق فوق اليابان، مستنكراً ما وصفه بأنه "تصعيد"، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال المتحدث إن الأمين العام دعا حكومة كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه.

وفي سياق متصل، انتقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) كوريا الشمالية لقيامها بإجراء سلسلة من الاختبارات الصاروخية في الأيام الأخيرة، داعياً إياها إلى الانخراط في الدبلوماسية.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدين بشدة الاختبارات الصاروخية الخطيرة والمزعزعة للاستقرار من جانب كوريا الشمالية".

وأضاف أن الاختبارات الصاروخية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أنه يتعين على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية.