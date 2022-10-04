بايدن وكيشيدا يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أدان كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستياً حلق فوق اليابان، على ما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بعد اتصال هاتفي بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الزعيمان أدانا بشكل مشترك التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بأقوى العبارات، واعتبرا عملية الإطلاق خطراً على الشعب الياباني ومزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة الراسخ الدفاع عن اليابان.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع علني غداً الأربعاء بشأن كوريا الشمالية.