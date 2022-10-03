مصادر بريطانية تنفي وجود خلاف بين الملك ورئيسة الوزراء

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ «كوب 27» المقرّر عقدها في نوفمبر المقبل بمصر، بعدما نصحته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعدم المشاركة خلال لقاء جمعهما في قصر باكنغهام.

وقال مصدر ملكي رفيع للصحيفة: «من السخف القول إن رئيسة الوزراء أعطت أوامر للملك، ليس سراً أن الملك دعي للذهاب إلى هناك. كان عليه التفكير ملياً في الخطوات الواجب اتخاذها في أول جولة خارجية له، ولن يحضر القمة»، فيما أكد مصدر حكومي أن اللقاء بين الملك ورئيسة الوزراء كان «ودياً» ولم يكن هناك خلاف.

وبموجب القواعد المتفق عليها، تتم جميع الزيارات الرسمية الخارجية لأفراد العائلة المالكة البريطانية وفق نصيحة الحكومة.

وقبل أن يتولى العرش، كانت هناك تكهنات بأن تشارلز سيذهب إلى مصر، بصفته أمير ويلز، بعدما حضر قمة «كوب 26» في غلاسكو في أسكتلندا العام الماضي.

من جانب آخر، أقرت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس بارتكاب أخطاء بشأن الموازنة المصغرة، لكنها قالت إنها ملتزمة بخطة خفض الضرائب، حيث رفضت استبعاد خفض الإنفاق العام.

وأضافت تراس في برنامج «صنداي وز لاورا كوينسبيرغ» بشبكة هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أريد أن أقول للمواطنين إنني أتفهم مخاوفكم بشأن ما حدث الأسبوع الماضي»، موضحة أنه كان يمكن القيام بالمزيد لإعداد المناخ العام للبيان المالي الذي عرضه وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، الذي أدى لاضطراب الأسواق، وانخفاض الجنيه الإسترليني.