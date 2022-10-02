المحكمة الدستورية الروسية تصادق على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة

قالت المحكمة الدستورية الروسية إنها لا تري ضم المناطق الأوكرانية الأربعة،غير المعترف به دوليا، يمثل انتهاكا للقانون الروسي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المحكمة القول اليوم الأحد في سان بطرسبرغ القول إن ضم مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون و وزابوريجيا للاتحاد الروسي متوافق مع الدستور.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد أعلن الجمعة الماضية، في خطوة تم استنكارها على نطاق واسع، ضم المناطق الأوكرانية، بعد أكثر من سبعة أشهر على بدء الحرب.

وبعد مراسم التوقيع في قصر الكرملين، قامت المحكمة الدستورية بفحص وثائق الضم. وتتمثل الخطوة المقبلة في موافقة مجلسي البرلمان على الضم